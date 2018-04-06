Gündemi değiştirmek doğru değil – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Gündemi değiştirmek doğru değil

    Gündemi değiştirmek doğru değil
    , geçmişe dönük şampiyonluklarla ilgili ilginç bir yorumda bulundu. Başkan Orman, "Gündem değiştirmeye yönelik konular olarak görüyorum eski şampiyonlukları. Bizim işimiz şu andaki şampiyonluğu kazanmak. Federasyonun kabul etmesi durumunda tavrımız nasıl olur bilmiyorum. Bizim sadece kendi gündemimiz" ifadesini kullandı.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:59
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