Oğuzhan gitti gidiyor! – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Oğuzhan gitti gidiyor!

    Oğuzhan gitti gidiyor!

    ’ın sözleşmesini halen yenilemediği yıldız oyuncu için menajeri “, Mars ilya, , ve yakından ilgileniyor” dedi

    , 'u elinden kaçıracak gibi görünüyor. Yönetimin sözleşmesini bir türlü yenilemeyi başaramadığı kaptanla ilgili olarak menajeri , önemli açıklamalarda bulundu. İtalya basınında yer alan habere göre Echo'ya konuşan menajer Kees Vos, ", Marsilya, , ve 'nın Oğuzhan ile ilgilendiğini söyleyebilirim. Lazio'dan ayrılması muhtemel Savic'in yerine mükemmel bir opsiyon olabilir. Ayrıca Türkiye'den de teklif var. Önümüzdeki iki hafta içerisinde kararımızı vereceğiz ve bir anlaşmaya varacağız" ifadelerini kullandı. Bu arada Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi'nin de "Öğuzhan için Inter ve Milan'ın ilgisini biliyorum, ancak hiçbir zaman resmi bir teklif ya da onlardan bir talep almadık. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Bizim kaptanımız ve biz onun bizimle kalmasını istiyoruz. Çünkü hedeflerimize onunla ulaşmak istiyoruz " dediği öğrenildi.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:10
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