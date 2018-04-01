"Farkı kaçırdık" – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    "Farkı kaçırdık"

    "Farkı kaçırdık"

    Beşiktaş , karşısında alınan 3 puandan dolayı oldukça mutluydu.

    Beşiktaş , karşısında alınan 3 puandan dolayı oldukça mutluydu. Eksiklere rağmen sahada mücadele eden tüm oyuncularının ellerinden gelenin en iyisini verdiklerini kaydeden Güneş, "Hepsini kutluyorum. Sahada canla başla mücadele ettiler. Aytemiz Alanyaspor'un puan cetvelindeki yeri gerçek durumunu yansıtmıyor. Oldukça zorlu ve tehlikeli bir rakip. Bu maçtan tek golle de olsa galip ayrıldığımız ve 3 puan aldığımız için mutluyum. Şimdi bu maçı unutup bundan sonraki maçlara odaklanacağız" dedi. Yakaladıkları fırsatları cömertçe harcadıklarının altını çizen Güneş "Aslında maçtan çok daha farklı galip ayrılabilirdik. Ancak son vuruşları istediğimiz gibi yapamadık. Lig zorlu bir maraton, kalan haftalarda maçlarımızı kazanıp rakiplerimizi bekleyeceğiz" diye konuştu.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:43
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