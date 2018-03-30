Luan’a yakın takip başladı! – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    ’a yakın takip başladı!

    Luan’a yakın takip başladı!

    Beşiktaş yönetimi, Brezilya'nın genç yıldızlarından birini daha listeye ekledi, Gremio'dan Luan...

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:49
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