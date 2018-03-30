10 numara bedavaya geliyor – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    10 numara bedavaya geliyor

    10 numara bedavaya geliyor

    Sambacıyı kadrosunda tutabilmek için 21 milyon Euro'luk bonservis maliyetini göze alan Beşiktaş, oyuncunun net cevap vermemesi üzerine B planını hazırladı. Hedefteki isim ise PSG'nin serbest bıraktığı Fransız yıldız

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:01
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