Yeni Oğuzhan, Ahmet Canbaz! – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    <a href="/index/yeni-oguzhan?id=747028f1-2b36-4cf7-bd5e-d64586cd8b90" class="" rel="tag">Yeni Oğuzhan</a>, <a href="/index/ahmet-canbaz?id=f537f3e6-3c9b-449b-9523-2ca4f4d3dfd4" class="" rel="tag">Ahmet Canbaz</a>!

    Sezon sonu kadrosunu gençleştirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, çalışmalara hız verdi.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:46
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