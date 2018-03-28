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YUH! Karadag'in nüfüsu kaç?
mmm aklımızla dalga geçyor..alex bile emreden daha iyi.
nasılsa ; asla yıldız olamıyacağı için..alper iyi adam.
Yeni Oğuzhan, Ahmet Canbaz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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