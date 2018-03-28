"Talisca icin atagımız var"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer çalışmaları konusunda, girişimlerinin devam ettiğini ifade etti.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer çalışmaları konusunda, girişimlerinin devam ettiğini ifade etti.
"Talisca icin atagımız var" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.