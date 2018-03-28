"Şampiyonluğun önüne Beşiktaş gelecek" – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    "Şampiyonluğun önüne gelecek"

    "Şampiyonluğun önüne Beşiktaş gelecek"
    Başkanı , 'a taşınan 'nin yeni merkezinin resmi açılış töreninin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başakşehir maçında kaybetmekten ziyade, oynanan oyunun özeleştiri yapmaları gerektirdiğini ifade eden Orman, "Şu anda istemediğimiz bir noktadayız. Futbolda hiçbir zaman dün yoktur, başarıların da dünü yoktur, başarısızlıkların da. Her zaman ileri bakmak lazım. 8 maç var, bu süreçte şampiyonluk Beşiktaş'ın önüne gelecek. Bundan eminim. Ancak önümüze geldiğinde Beşiktaş ne yapacak, önemli olan bu" diye konuştu.

    RAKİBİMİ KÜÇÜK GÖRMEM
    Son dönemde Ümraniye'ye sık gitmesinin önemli bir durum olmadığının altını çizen Başkan Orman şöyle devam etti: "Ben teknik adam değilim. Orada var, arkadaşlar var. Camia lideri olarak orada arkadaşlarımıza destek olmak manasında gitmeye gayret ediyorum. Beşiktaş'ın bu kadrosunun şampiyon olması lazım, bundan sonra daha az puan kaybı yapacağız. Üst üste 3. şampiyonluğu hedefliyoruz." Öte yandan Başkan Orman, "Küçük takımlar ifadesini hiçbir rakibimiz için kullanmadım" açıklamasını yaptı.

    BİZİM YAPTIĞIMIZI HİÇ KİMSE YAPMADI
    Başkan Orman, 115'inci yıllarını kutladıklarını şu günlerde, 109 yılda yapılandan daha fazla yatırım yaptıklarını söyledi. Yaklaşık altı senedir görevde olduklarını ifade eden Fikret Orman, "Akaretler ve Fulya'daki çalışmalar, yatırım değildir, kat karşılığı yapılmışlardır. Biz her şeyi yatırım olarak yaptık. Biz tüm projeleri bitirmek istiyoruz. Bir de 2 hafta içinde Pendik1903' ü açacağız. Antalya1903 açıldı, muhteşemdi, bayıldım. Taraftarların hoşça vakit geçireceği yerler oluşturmaya çalışıyoruz. Şampiyonlukla taçlandığı zaman bir anlam ifade ediyor. Bizim için en önemlisi o" diye konuştu.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:35
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