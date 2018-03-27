Tosun Paşa'yı takasla vermemiş – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Tosun Paşa'yı takasla vermemiş

    Tosun Paşa'yı takasla vermemiş
    Devre arasında 'u toplam 28 milyon euro'ya Everton'a satan 'a sürpriz bir teklif geldiği iddia edildi. İddiaya göre Talisca'nın haklarına sahip olan , siyah-beyazlılara Cenk'e karşılık Brezilyalı oyuncu ve 8 milyon euro teklif etti. ise Talisca ve 12 milyon euro isteyince pazarlıklar devam etti ama sonuç alınamadı.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:59
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