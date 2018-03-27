Talisca listede değil! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    listede değil!

    Talisca listede değil!
    Roma'nın dünyaca ünlü sportif direktörü Monchi, Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuştu. Monchi, Brezilyalı yıldız Anderson için "Anderson Talisca bizim takip ettiğimiz bir isim. İlginç ve gelecek vaat eden bir oyuncu. Ama bugün itibariyle onunla ilgili bir karar vermiş değiliz" ifadelerini kullandı.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:52
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