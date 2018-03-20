Derbiye kadar hedef 4'te 4
Medipol Başakşehir deplasmanında 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş'ta hedef 4'te 4 yapmak. Galatasaray derbisine kadar oynanacak 4 maçtan çıkarılacak 12 puan, siyah-beyazlılarda şampiyonluk formülü olarak görülüyor.
FİKSTÜR AVANTAJINI KULLANMAK İSTİYOR
Ligin geride kalan 8 maçının 5'ini sahasında oynayacak olan Beşiktaş; Akhisarspor, Galatasaray ve Osmanlıspor karşılaşmalarında ise rakip sahada boy gösterecek. Özellikle sahasındaki karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmeyen ve iç saha avantajını çok iyi kullanan Beşiktaş; Alanyspor, Göztepe, Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Sivasspor maçlarında 15 puan hedefliyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor dışında hiçbir takımın üst üste 5 galibiyet almadığı bu sezonda, rakiplerin puan kayıplarını hesaplayan siyah-beyazlılar, derbiye kadar alacağı 4 galibiyetle şampiyonluktaki iddiasını yükseltmeyi amaçlıyor.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:18
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Para var puan yok!
Toplam 1
Yorum
bjk advers TOLGAY hemen hemen her maç topla kalabalık içine çok giriyor zamanında ayağından top çıkarmazsa başakşehir maçındaki gibi daha çok gol yeriz
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Çalımbay, Ersun Yanal'ı solladı
Toplam 1
Yorum
çok net TS un aykutu buda
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Güneş hedef koydu! G.Saray maçına...
Toplam 5
Yorum
bjk advers Maç içinde herşeye nane olup tek bir olumlu iş yapmayan tolgay takımın gol yemesinin bir numaralı sorumlusudur topu kaptırıp yalandan düşsün
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