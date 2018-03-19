Lyon, UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    , UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi

    Lyon, UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 'ya kendi sahasında 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda eden Olympique 'a bir kötü haber de UEFA'dan geldi.

    Fransız ekibi, ile oynanan rövanş maçında; ırkçı davranışlarda bulunma, merdiven boşluklarının boş tutulmaması, taraftar olayları ve sahaya yabancı madde ile meşale atılması gerekçeleriyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

    UEFA'nın; Beşiktaş ile 13 Nisan 2017'de Park Olympique Lyonnais'de oynadıkları müsabakada taraftarlarının neden olduğu olaylardan ötürü UEFA tarafından 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası bulunan Kulübü'ne ne ceza vereceği büyük merak konusu.
    UEFA Disiplin Kurulu kararını 31 Mayıs'ta açıklayacak.

    Öte yandan bir diğer Fransız ekibi Marsilya, İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda oynadıkları maçta taraftarlarının sahaya meşale atması ve taraftar olayları sebebiyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Marsilya'nın kaderi de 31 Mayıs'ta belli olacak.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:54
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