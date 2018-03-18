"Elia bana 'faul yaptım' dedi" – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    "Elia bana 'faul yaptım' dedi"

    "Elia bana 'faul yaptım' dedi"

    26'ncı hafta mücadelesinde kendi sahasında 'ı 1-0 yendi. Mücadelenin ardından siyah beyazlı takımdan , karşılaşmayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

    26'ncı hafta mücadelesinde kendi sahasında 'ı 1-0 yendi. Mücadelenin ardından siyah beyazlı takımdan , karşılaşmayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

    Elia'nın attığı gol öncesi kendisine faul yapıldığını söyleyen Tolgay, "Pozisyonu kendim görmedim, Elia ayağıma bastı. Televizyonda nasıl gözüktü bilmiyorum. Golden sonra Elia kendisi de söyledi 'Faul yaptım' diye. Bunu hakeme de söyledim. İkinci yarıda 'Haklısın' dedi bana. Şanssızlık. Net bir şekilde ayağıma bastı, dengemi bozdu" dedi.

    Maç boyunca kötü oynadıklarını söyleyen Tolgay Arslan, "Kötü oynadık, özellikle ilk yarı çok kötüydük. o pozisyonla ilgili, gol geldiği için konuşuyoruz ama çok pozisyonları vardı. Bugün hazır değildik, takım olarak iyi oynamadık. Rakiplerimize bakmamız gerekiyor. Şampiyon olmak istiyoruz bu sene. Bu maç bizim için çok önemliydi. Ama dediğim gibi takım olarak çok kötü bir performans sergiledik. Herkesin yüzde yüzünü vermesi gerekiyor, maçlara odaklanması gerekiyor. Bunu başarırsak, beraber başarırız. İnşallah önümüzdeki maçların hepsini kazanırız" ifadelerini kullandı.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:44
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