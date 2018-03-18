Cenk Tosun İstanbul'da
İngiliz ekibi Everton'da forma giyen golcü futbolcu Cenk Tosun, A Milli Takım'ın kampına katılmak üzere İstanbul'a geldi.
İngiliz ekibi Everton'da forma giyen golcü futbolcu Cenk Tosun, A Milli Takım'ın kampına katılmak üzere İstanbul'a geldi.
Manchester'dan kalkan uçakla akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na gelen futbolcu, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'le oynadığı maçı izlemek için 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na doğru yola çıktı.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:23
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
Cenk Tosun İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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