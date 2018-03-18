Cenk Tosun İstanbul'da – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    İstanbul'da

    Cenk Tosun İstanbul'da

    İngiliz ekibi Everton'da forma giyen golcü futbolcu , A Milli Takım'ın kampına katılmak üzere İstanbul'a geldi.

    İngiliz ekibi Everton'da forma giyen golcü futbolcu , A Milli Takım'ın kampına katılmak üzere İstanbul'a geldi.

    Manchester'dan kalkan uçakla akşam saatlerinde 'na gelen futbolcu, 'ın Medipol 'le oynadığı maçı izlemek için 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na doğru yola çıktı.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:23
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