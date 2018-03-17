"Talisca Rusya'ya gelir" – Fotomaç – 17 Mart 2018
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HEPSİ
    17 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    " 'ya gelir"

    "Talisca Rusya'ya gelir"

    "Talisca'yı test etmek için değil, kadroda tutmak için milli takıma çağırdım. Beşiktaş'ta gösterdiği performansla bunu hak ediyor. Brezilya için de çok önemli bir oyuncu olabileceğine inanıyorum."

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:04
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