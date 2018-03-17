Beşiktaş kritik virajda – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    kritik virajda

    Beşiktaş kritik virajda

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    Beşiktaş, son dönemde yenmekte en çok zorlandığı rakiplerinden biri olan Medipol Başakşehir'i mağlup ederek, hem rakibiyle puan farkını 3'e çıkarmaya hem de Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynandığı haftayı iyi değerlendirmeye çalışacak.

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:50
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