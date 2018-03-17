Beşiktaş kritik virajda
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Beşiktaş, son dönemde yenmekte en çok zorlandığı rakiplerinden biri olan Medipol Başakşehir'i mağlup ederek, hem rakibiyle puan farkını 3'e çıkarmaya hem de Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynandığı haftayı iyi değerlendirmeye çalışacak.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:50
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Hayaller gerçekleşti
Toplam 1
Yorum
onur menejerinin lobisi iyiymiş takipeden biri olarak söylüyorum abartılan ve milli seviyede bir oyuncu değil kesinlikle,ortasıra takım oyuncusu
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Beşiktaş Tekir'i arıyor
Toplam 1
Yorum
1903 o kedi buraya gelecek :)
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Önce Talisca sonra Benfica
Toplam 3
Yorum
en başından Bundan sonra yıldız adaylarını alırken bonservisi ile alın. BEŞİKTAŞ TA PARLIYORLAR. YALNIZ NEGREDO GİBİ YAŞI GEÇMİŞ OLMASIN ELDE KALIR.
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