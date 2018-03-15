Beşiktaş-Bayern Münih maçında 51. dakikada sahaya giren bir kedi nedeniyle oyun kısa bir süre durdu.
Karşılaşmanın 51. dakikasında Vodafone Park'ta davetsiz bir misafir vardı.
Bir kedi, sahanın içerisine girince maç kısa bir süre durdu ve görevliler kediyi sahadan çıkardı.
Beşiktaş, kedinin dışarı çıkarılmasından kısa bir süre sonra golü buldu.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:17
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Beşiktaş - Bayern Münih | CANLI
Toplam 6
Yorum
emmy Adamlar oynamaya oynamaya 3 attı yazık size ne bekliyordunuz bayern'e 5 mi atacaktınız.Hadi hadi size kupa layık değil :)))))))
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
ahhhaa seni gidi çakma filozof ne oldu kendini süper ligdemi sandın
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
Hakan Tartan Senol Gunes'in "tac hizsizligi" uluslar arasi da tescillendi.Aykut Kocaman hakliymis..
Sahaya kedi girdi, Beşiktaş golü buldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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