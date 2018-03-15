Sahaya kedi girdi, Beşiktaş golü buldu!

Karşılaşmanın 51. dakikasında Vodafone Park'ta davetsiz bir misafir vardı.

Bir kedi, sahanın içerisine girince maç kısa bir süre durdu ve görevliler kediyi sahadan çıkardı.

Beşiktaş, kedinin dışarı çıkarılmasından kısa bir süre sonra golü buldu.