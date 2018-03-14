İyi futbol yeterli – Fotomaç – 14 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İyi futbol yeterli

    İyi futbol yeterli

    , rövanşı için temkinli konuştu “İlk maçtaki skor, heyecanımızı bir alt seviyeye düşürdü. İddiamızın eksildiğini söylemek ağır geliyor. Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak isteyen bir takıma karşı gücümüzü göstereceğiz”

    Beşiktaş Teknik Direktörü , rövanş maçıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlk mücadeleden bağımsız olarak oynayacakları bir maç olduğunu söyleyen Güneş, "Orada aldığımız kötü skor, ilk maçtaki heyecanımızı ve hedefimizi bir alt seviyeye düşürdü. Güçlü bir takımla oynayacağız. Gruptan çıktıktan sonra eleme maçlarında turu geçmek hedefindeydik, gücümüzü göstermek istiyorduk ama olmadı. İlk maçta gördüğümüz kırmızı kart ve ilk yarının sonunda yediğimiz gol bizi oyundan düşürdü. Ama yarınki (bugünkü) maçta da en güzel futbolumuzu oynayacağız. Umarım güzel bir maç olur ve sahamızda kazanırız" dedi.

    TARAFTAR GÜVENİYOR
    Hedefleri ile ilgili konuşan Güneş şöyle devam etti: "Madem bu yarıştayız, en iyisini yapmalıyız. 1-0 olsaydı belki başka bir heyecan olurdu, belki yine kaybedebilirdik. Skora bakmadan kendi oyunumuzu oynayarak kazanmaya çalışacağız. Berabere de kalsak, mağlup da olsak iyi futbol oynadıysak benim için yeterlidir. İnşallah seneye daha iyi oluruz diye düşünürüz. Taraftarların heyecanı ve güveni var. Bu güveni sarsmamak için gayret göstereceğiz. Bunun lige de yansıması da var. Ligde saha dışında olan spekülasyonlar var. Orada da tahribat görmek istemiyoruz."

    TESTLERİ İYİ GEÇTİK
    Talisca'nın Brezilya Milli Takımı'na seçilmesi ile ilgili yorum yapan Güneş, "Onlar bizim oyuncularımız, bilgi almak isteyen milli takım hocalarına gerekli bilgiyi veririz ama karar onların. Onların geldiği dönemde kupa maçımız vardı. Talisca cezalıydı, oynayamadı. Önemli olan Talisca'nın yeteneğini ve karakterini göstermesiydi. Bu tüm oyuncular için geçerli. Hepsinin yukarı çıkmasını istiyoruz, bu onların ve takımın ihtiyacı. Umarım bu form grafiği devam eder ve Dünya Kupası'nda Brezilya formasıyla yer alır" ifadelerini kullandı.

    TÜM OYUNCULAR YUKARI ÇIKMALI
    Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar birçok teste girdiklerini ve bu testlerden olumlu sonuçlar aldıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız tüm maçlarda neler yapabileceğimizi test ettik. Testleri, son müsabakada 10 kişi kaldıktan sonra ikinci yarı oyundan koptuğumuz bölüme kadar iyi geçtik. Yarın (bugün) böyle bir görüntü görmek istemiyorum. Beşiktaş'a inanan, iyi futbol bekleyen taraftarlara bunu izletmeye çalışacağız. Onların liginin kopması onlar için avantaj" dedi.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İyi futbol yeterli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN