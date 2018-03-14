İyi futbol yeterli
Şenol Güneş, Bayern Münih rövanşı için temkinli konuştu “İlk maçtaki skor, heyecanımızı bir alt seviyeye düşürdü. İddiamızın eksildiğini söylemek ağır geliyor. Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak isteyen bir takıma karşı gücümüzü göstereceğiz”
TARAFTAR GÜVENİYOR
Hedefleri ile ilgili konuşan Güneş şöyle devam etti: "Madem bu yarıştayız, en iyisini yapmalıyız. 1-0 olsaydı belki başka bir heyecan olurdu, belki yine kaybedebilirdik. Skora bakmadan kendi oyunumuzu oynayarak kazanmaya çalışacağız. Berabere de kalsak, mağlup da olsak iyi futbol oynadıysak benim için yeterlidir. İnşallah seneye daha iyi oluruz diye düşünürüz. Taraftarların heyecanı ve güveni var. Bu güveni sarsmamak için gayret göstereceğiz. Bunun lige de yansıması da var. Ligde saha dışında olan spekülasyonlar var. Orada da tahribat görmek istemiyoruz."
TESTLERİ İYİ GEÇTİK
Talisca'nın Brezilya Milli Takımı'na seçilmesi ile ilgili yorum yapan Güneş, "Onlar bizim oyuncularımız, bilgi almak isteyen milli takım hocalarına gerekli bilgiyi veririz ama karar onların. Onların geldiği dönemde kupa maçımız vardı. Talisca cezalıydı, oynayamadı. Önemli olan Talisca'nın yeteneğini ve karakterini göstermesiydi. Bu tüm oyuncular için geçerli. Hepsinin yukarı çıkmasını istiyoruz, bu onların ve takımın ihtiyacı. Umarım bu form grafiği devam eder ve Dünya Kupası'nda Brezilya formasıyla yer alır" ifadelerini kullandı.
TÜM OYUNCULAR YUKARI ÇIKMALI
Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar birçok teste girdiklerini ve bu testlerden olumlu sonuçlar aldıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız tüm maçlarda neler yapabileceğimizi test ettik. Testleri, son müsabakada 10 kişi kaldıktan sonra ikinci yarı oyundan koptuğumuz bölüme kadar iyi geçtik. Yarın (bugün) böyle bir görüntü görmek istemiyorum. Beşiktaş'a inanan, iyi futbol bekleyen taraftarlara bunu izletmeye çalışacağız. Onların liginin kopması onlar için avantaj" dedi.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:41
-
Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
baki yıllarca bedava oynadı.şimdi fenerin şampiyon olmaması ve içeriden karıştırılması lazım.hoş geldin paragöz.tüm kitaplarını ali koça imzala.
-
Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
Hoca Hosgeldin Alex.
-
Bu vebalı bir durum mu?
Toplam 18
Yorum
bir bjk.li beşiktaşlı ise bir kişi doğru yolu bulmuş demektir..bunda ne vebası olabilir ki. başımızın üzerin de yeri var..saygılarımla.
İyi futbol yeterli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.