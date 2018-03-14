Fikret Orman: “Takımımız iyi mücadele etti” – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    : “Takımımız iyi mücadele etti”

    Fikret Orman: “Takımımız iyi mücadele etti”

    Başkanı , takımının ’e karşı iyi mücadele ettiğini söyledi.

    , UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında evinde karşılaştığı Alman ekibi 'e 2-1'lik skorla yenildi. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Başkanı , "Takımın iyi mücadele etti. Söylenecek bir şey yok. İlk maçın sonucundan dolayı risk almamız gereken bir karşılaşmaydı. Aldık, tabii ki o sonuca da intikal etti. Takımımız iyi mücadele etti. Artık rotamız tamamıyla lige dönmüş olduk. Hafta sonundaki Başakşehir maçına bakacağız. Beşiktaş seyircisi mükemmel. Her zaman öyleydi. Takımlarının her zaman arkasında oldular. Her tarafta başka bir tezahüratımız vardı. Muhteşemler, teşekkür ediyoruz onlara geldikleri ve yaptıkları her şey için" diye konuştu.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:08
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