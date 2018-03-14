Bayernli futbolcular tribünleri alkışları – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Bayernli futbolcular tribünleri alkışları

    Bayernli futbolcular tribünleri alkışları

    UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında , 'e sahasında 3-1 mağlup olurken, Bayernli futbolcular maç sonunda tribünlerini alkışladı.

    karşısında 3-1 mağlup olmasına karşın özellikle ikinci yarıda oynadığı futbolla taraftarlarını memnun eden 'ta, 90 dakika boyunca susmadan takımlarını destekleyen tribünler Bayern cephesinden de alkış aldı.

    Mücadelenin bitmesiyle birlikte 'in kaptanı Thomas Müller başta olmak üzere Alman ekibinin oyuncuları tribünlere giderek taraftarları alkışları. Siyah-beyazlılar maç bitiminin ardından bütün takımı tribünlere çağırarak Ricardo Quaresma'ya 3'lü çektirdi. 3'lünün ardından stat hoparlörlerinden müzik açılması üzerine taraftarlar tepki göstererek müziği sustururken, Teknik Direktör Şenol Güneş'i tribünlere davet etti. Tecrübeli teknik adam soyunma odasından geri dönerek tribünleri selamladı. Siyah-beyazlılar Güneş lehine uzun süre "Bu seninle gurur duyuyor" tezahüratları yaptı.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:10
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