Beşiktaş 5-0 Bayern Münih!
Şampiyonlar Ligi'nde 5-0'ın rövanşında bu akşam saat 20:00'de Bayern Münih karşısına çıkacak olan Beşiktaş, Alman rakibi karşısında prestij mücadelesi verecek.
Bu akşam oynanacak maçtan önce Vodafone Park'ta zemin, soyunma odası, güvenlik kontrolleri yapılırken bir de skorbord kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sırasında skorborda Beşiktaş'ın Bayern Münih karşısında 5-0 önde olduğu gösterildi. Ortaya çıkan fotoğraf kısa bir süre içerisinde sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
Yapılan denemelerin devamında skorborda 5-1 de yazıldı.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:04
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Toplam 17
Yorum
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Toplam 14
Yorum
kadir halla halla fenerliler niye bu sayfayı okuyor kardeşim sen git eve sütünü iç.
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Beşiktaş 5-0 Bayern Münih!
Toplam 1
Yorum
redford08 Tabelayı ters yazmışlar :)
Beşiktaş 5-0 Bayern Münih! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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