Beşiktaş 5-0 Bayern Münih!

Bu akşam oynanacak maçtan önce Vodafone Park'ta zemin, soyunma odası, güvenlik kontrolleri yapılırken bir de skorbord kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sırasında skorborda Beşiktaş'ın Bayern Münih karşısında 5-0 önde olduğu gösterildi. Ortaya çıkan fotoğraf kısa bir süre içerisinde sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Yapılan denemelerin devamında skorborda 5-1 de yazıldı.



