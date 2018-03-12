Zoru seviyoruz – Fotomaç – 12 Mart 2018
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HEPSİ
    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Zoru seviyoruz

    Zoru seviyoruz

    Yönetici , “Üst üste üç kritik maçı kaçardık. Zora alıştık, zoru seviyoruz. Bayern maçından sonra ligde farkımızı gösterdik” dedi

    BEŞİKTAŞLI yönetici , üst üste üç galibiyetin ardından iddialı konuştu. "Zora alıştık, zoru seviyoruz" diyen Albayrak, "Bu fikstür oynanmadan önce 'Çok zor, buradan çıkılmaz' deniyordu ama biz iyi ve tecrübeli bir takımız. Sakatlarımız, eksiklerimiz var. Buna rağmen hiçbir şey aksamıyor. Şampiyonluğun en büyük adayıyız ve şampiyon olacağımıza inanıyoruz" dedi. Bayern maçının ardından Süper Lig'e daha çok motive olduklarını belirten Albayrak şöyle devam etti:

    "BAŞINDAN beri şampiyonluk yarışının içindeydik. Puan farkı açılınca bizi şampiyonluktan uzaklaşmış görüyorlardı. B. Münih maçından sonra konsantrasyonumuz üst seviyeye çıkınca ligde farkımızı gösterdik. Bu karşılaşma, ana hedefimiz olan şampiyonluğa odaklanmamıza sebep oldu. deplasmanından da galibiyetle dönmeyi arzu ediyoruz
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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