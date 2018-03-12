Zoru seviyoruz
Yönetici Metin Albayrak, “Üst üste üç kritik maçı kaçardık. Zora alıştık, zoru seviyoruz. Bayern maçından sonra ligde farkımızı gösterdik” dedi
"BAŞINDAN beri şampiyonluk yarışının içindeydik. Puan farkı açılınca bizi şampiyonluktan uzaklaşmış görüyorlardı. B. Münih maçından sonra konsantrasyonumuz üst seviyeye çıkınca ligde farkımızı gösterdik. Bu karşılaşma, ana hedefimiz olan şampiyonluğa odaklanmamıza sebep oldu. Başakşehir deplasmanından da galibiyetle dönmeyi arzu ediyoruz
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:28
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Sinan Gümüş anlatmakta zorlandı
Toplam 2
Yorum
tunay sinan yedek değil as oyuncusudur galatasarayın . paslanmasına müsaade edilmemeli ...
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Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 2
Yorum
Komedi Bİ YANDAN RIDVAN Bİ YANDAN ERMAN Bİ YANDAN AYKUT BİR YANDAN ÜMİZ ÖZAT. HEPİNİZE KARŞI BEŞİKTAŞ TARAFTARI. AKILLI OLUN.
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Serdar Aziz'den şok küfür
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya göre,,,,, bir oyuncunun adi Caner olmadigi müddetce, o tip sözler veya el ve kolla yapilan benzeri hareketler küfür sayilmiyorlar !
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