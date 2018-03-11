Usta kalemler Beşiktaş'ı yazdı – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Usta kalemler 'ı yazdı

    Usta kalemler <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ı yazdı

    Erman Toroğlu: Beşiktaş zoru kolaya çevirdi

    Beşiktaş zor bir devreden geçmesine rağmen işi kolaya çevirdi. Kadro geniş olunca Şenol Güneş rahat rahat hepsini kullanabiliyor.
    Yalnız önceki gün bir haber çıktı "Şenol Güneş, Avrupa'da en yerinde oyuncu değiştirerek skoru lehine döndüren teknik direktör" diye. Ben katılmıyorum.
    Kartal'ın hocası Şenol Güneş sahaya önce gerekli takımı çıkarmıyor sonra da bakıyor olmuyor ilk çıkarması gereken takımı sonradan buluyor.
    Haliyle de skor değişiyor. Şenol Güneş önce eşeğini kaybettiriyor.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 07:06
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