Erman Toroğlu: Beşiktaş zoru kolaya çevirdi



Beşiktaş zor bir devreden geçmesine rağmen işi kolaya çevirdi. Kadro geniş olunca Şenol Güneş rahat rahat hepsini kullanabiliyor.

Yalnız önceki gün bir haber çıktı "Şenol Güneş, Avrupa'da en yerinde oyuncu değiştirerek skoru lehine döndüren teknik direktör" diye. Ben katılmıyorum.

Kartal'ın hocası Şenol Güneş sahaya önce gerekli takımı çıkarmıyor sonra da bakıyor olmuyor ilk çıkarması gereken takımı sonradan buluyor.

Haliyle de skor değişiyor. Şenol Güneş önce eşeğini kaybettiriyor.