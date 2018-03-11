Beşiktaş'ın yükselen değeri – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    'ın yükselen değeri

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın yükselen değeri

    Üst üste 3 lig maçından 9 puanla ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını sürdüren 'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

    , ve maçlarından 9 puanla ayrılan 'ta 'ın performansı yüzleri güldürüyor. 'un yaşadığı mide rahatsızlığının ardından maçında orta sahanın yükünü üstlenen ve takımın ileriye çıkmasında başrol oynayan Tolgay, ve karşılaşmalarında da takımın kilit isimlerinden birisi olarak dikkat çekti. Gençlerbirliği maçında 'nın golünün hazırlayıcısı olan başarılı futbolcu, oynadığı futbolla galibiyetin mimarlarından oldu. 12 ikili mücadeleden başarılı şekilde çıkıp 4 kez top kapan , 107 kez topla buluştuğu karşılaşmada yüzde 94 pas isabetiyle oynayarak da dikkatleri üzerine çekti. Sahipsiz 6 topu takımına kazandırarak ataklarda başrol oynayan yıldız futbolcu, 3 gollük pas ve 1 asistle de maçı tamamladı.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:21
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