Vida, milli takımda – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Vida, milli takımda

    Vida, milli takımda
    Beşiktaşlı Domagoj Vida milli takıma çağrıldı. Tecrübeli stoper, Hırvatistan'ın Peru ve ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda yer aldı. 'ın Brugge'a kiraladığı Mitrovic de kadroya davet edildi. Öte yandan Vida, 'da yedek soyundu. , stoperde Tosic ile 'i tercih etti.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:24
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