La casa de Babel
Takımını bir futbol “profesörü” gibi yöneten Şenol Güneş’in Negredo hamlesi derbinin kaderini değiştirdi İspanyol yıldız, Ryan Babel’e yaptığı iki nefis asistle Beşiktaş’ın 2-0’lık kritik galibiyetinde çok büyük rol oynadı
Şenol Güneş'in 58'de Vagner Love'u çıkarıp Negredo'yu oyuna sürmesi derbinin kırılma anıydı. Negredo'nun 71 ve 78'de "Al da at" dercesine verdiği pasları Babel gole çevirerek Beşiktaş'ın zaferini ilan etti. Trabzonspor'da gol umudu Dame N'Doye hiçbir varlık gösteremezken genç yetenek Abdülkadir'in çabası yeterli olmadı. Kartal bu sonuçla, 50'şer puanlı Galatasaray ve Medipol Başakşehir'i yakın takibe devam ederken, Fenerbahçe'nin ise üç puan önüne geçti.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 02:29
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 3
Yorum
fbcan o kadar dikine oynama çocuk dedik dinlemedin
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Volkanı oynatmayacaksan kameniyide oynatma. Alt yapıdan bir kaleci görmek istiyoruz.
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Aykut hoca senin bu kaprislerin egon Fenerbahçe ye zarar veriyor. Sen sanki hiç hata yapmıyormusun.
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