La casa de Babel – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    La casa de Babel

    La casa de Babel

    Takımını bir futbol “profesörü” gibi yöneten ’in hamlesi derbinin kaderini değiştirdi İspanyol yıldız, ’e yaptığı iki nefis asistle ’ın 2-0’lık kritik galibiyetinde çok büyük rol oynadı

    Ligde geçen hafta F.Bahçe'yi 3-1 yenen dün de Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını pekiştirdi. 30 bin taraftarının desteğiyle ilk 45 dakikada hırslı ve istekli görünen ev sahibi Trabzonspor ikinci yarıda dururken, Beşiktaş ise ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu.

    'in 58'de Vagner Love'u çıkarıp 'yu oyuna sürmesi derbinin kırılma anıydı. Negredo'nun 71 ve 78'de "Al da at" dercesine verdiği pasları Babel gole çevirerek Beşiktaş'ın zaferini ilan etti. Trabzonspor'da gol umudu Dame N'Doye hiçbir varlık gösteremezken genç yetenek Abdülkadir'in çabası yeterli olmadı. Kartal bu sonuçla, 50'şer puanlı Galatasaray ve 'i yakın takibe devam ederken, Fenerbahçe'nin ise üç puan önüne geçti.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:29
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