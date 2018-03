Önümüz açılır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında bu akşam Trabzonspor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta derbide Fenerbahçe'yi yenerek zirve ile farkı 3 puana indiren siyah-beyazlılar, iddiasını sürdürmek için kazanmaktan başka sonuç düşünmüyor. Puan kaybı halinde haftayı galibiyetle kapatan lider Galatasaray ve Medipol Başakşehir'le fark yeniden 5-6 puana çıkacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in oyuncuları ile yaptığı toplantıda, "Trabzonspor maçı şampiyonluk yolunda en önemli virajlarımızdan bir tanesi. İBRE BiZE DÖNER Kazanırsak ibre lehimize döner. Fenerbahçe karşısında elde ettiğimiz galibiyet de anlam kazanır. Bu bilinçle oynayın" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Tecrübeli hoca, sahaya da galibiyeti önde tutan bir taktikle çıkacak.



Zorlu seri 5

FİKSTÜR açısından zorlu bir dönemden geçen Kartal serinin 5. maçını Trabzonspor ile oynayacak. Atiker Konyaspor deplasmanı (1-1) ile başlayan periyotta, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 5-0 yenilen siyah- eyazlılar, ardından Fenerbahçe ile üst üste 2 kez karşılaştı. Ezeli rakibini ligde 3-1 yenen Kartal, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-2 berabere kadı. Trabzonspor deplasmanının ardından sırasıyla Gençlerbirliği, Bayern Münih ve Medipol Başakşehir deplasmanları bekliyor.



Quaresma'nın yerine Adriano!

CEZALI Ricardo Quaresma'nın yerine kimin oynayacağı maç saatinde belli olacak. Şenol Güneş'in bu mevkide ilk tercihi Jeremain Lens oluyordu. Ancak Hollandalı oyuncunun formsuzluğu nedeniyle Adriano seçeneği bir adım öne çıktı. Adriano sol önde oynarsa defansın solu Caner'e emanet edilecek. Adriano arkada, Caner Erkin'in önde oynaması da ihtimaller arasında.



Oğuzhan Özyakup 11'e dönüyor

Fenerbahçe ile oynanan ligdeki maçta mide rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen, kupa derbisinde de son 10 dakikada şans bulan Oğuzhan Özyakup, bugün ilk 11'de sahada olacak. Başarılı oyuncu, "Göreve hazırım. 3 puan için her şeyi yapacağız" dedi.



GOL için umutlar yine Negredo'da

Forvette büyük olasılıkla Alvaro Negredo yer alacak. Fenerbahçe ile üst üste oynanan iki maçta 1 gol atıp, 2 asist yapan İspanyol yıldız, formuyla Vagner Love'u kulübeye göndermişti. Negredo'ya gol yollarında Babel ve Talisca destek verecek. Oğuzhan da hem atakları organize edecek, hem fırsat bulunca gol arayacak.



4 oyuncu sarı kart ceza sınırında

SON haftalarda cezalı futbolculardan dolayı büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Adriano, Oğuzhan, Medel ve Tolgay Arslan bu akşam da sarı kart görürlerse, 25'inci haftada Vodafone Park'ta oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek.