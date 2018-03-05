Önümüz açılır – Fotomaç – 05 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Önümüz açılır

    Önümüz açılır

    Tecrübeli hoca, rakiplerinin kazandığını hatırlatıp, “Yarışta kalmak ve F.Bahçe galibiyetinin anlamlı olması için Trabzon’u da yenmeliyiz. Başarırsak önümüz açılır” dedi

    , 'in 24'üncü haftasında bu akşam 'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta derbide 'yi yenerek zirve ile farkı 3 puana indiren siyah-beyazlılar, iddiasını sürdürmek için kazanmaktan başka sonuç düşünmüyor. Puan kaybı halinde haftayı galibiyetle kapatan lider Galatasaray ve 'le fark yeniden 5-6 puana çıkacak. Teknik direktör 'in oyuncuları ile yaptığı toplantıda, "Trabzonspor maçı şampiyonluk yolunda en önemli virajlarımızdan bir tanesi. İBRE BiZE DÖNER Kazanırsak ibre lehimize döner. Fenerbahçe karşısında elde ettiğimiz galibiyet de anlam kazanır. Bu bilinçle oynayın" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Tecrübeli hoca, sahaya da galibiyeti önde tutan bir taktikle çıkacak.

    Zorlu seri 5
    FİKSTÜR açısından zorlu bir dönemden geçen serinin 5. maçını Trabzonspor ile oynayacak. deplasmanı (1-1) ile başlayan periyotta, Şampiyonlar Ligi'nde 'e 5-0 yenilen siyah- eyazlılar, ardından Fenerbahçe ile üst üste 2 kez karşılaştı. Ezeli rakibini ligde 3-1 yenen Kartal, yarı final ilk maçında 2-2 berabere kadı. Trabzonspor deplasmanının ardından sırasıyla , Bayern Münih ve Medipol Başakşehir deplasmanları bekliyor.

    Quaresma'nın yerine Adriano!
    CEZALI 'nın yerine kimin oynayacağı maç saatinde belli olacak. Şenol Güneş'in bu mevkide ilk tercihi oluyordu. Ancak Hollandalı oyuncunun formsuzluğu nedeniyle Adriano seçeneği bir adım öne çıktı. Adriano sol önde oynarsa defansın solu Caner'e emanet edilecek. Adriano arkada, 'in önde oynaması da ihtimaller arasında.

    Oğuzhan Özyakup 11'e dönüyor
    Fenerbahçe ile oynanan ligdeki maçta mide rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen, kupa derbisinde de son 10 dakikada şans bulan , bugün ilk 11'de sahada olacak. Başarılı oyuncu, "Göreve hazırım. 3 puan için her şeyi yapacağız" dedi.

    GOL için umutlar yine Negredo'da
    Forvette büyük olasılıkla Alvaro yer alacak. Fenerbahçe ile üst üste oynanan iki maçta 1 gol atıp, 2 asist yapan İspanyol yıldız, formuyla Vagner Love'u kulübeye göndermişti. Negredo'ya gol yollarında Babel ve Talisca destek verecek. Oğuzhan da hem atakları organize edecek, hem fırsat bulunca gol arayacak.

    4 oyuncu sarı kart ceza sınırında
    SON haftalarda cezalı futbolculardan dolayı büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde de 4 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Adriano, Oğuzhan, Medel ve bu akşam da sarı kart görürlerse, 25'inci haftada Vodafone Park'ta oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Önümüz açılır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN