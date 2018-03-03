Lens'i aşırı motivasyon yaktı!
Beşiktaş'ta zorlu Fenerbahçe derbisi sonrası en fazla konuşulan isimlerden biri Jeremain Lens oldu. Şenol Güneş'in Kupa derbisinde ilk 11'de şans verdiği Hollandalı futbolcu, eski takımına karşı ayrı bir motivasyonla oynadı.
Sezon başından beri istediği performansı sergileyemeyen Lens, hem Fenerbahçe derbisini fırsat gördü hem de eski takımına karşı özel bir mücadeleye çıktı.
Ancak bu durum Lens'in oyununa olumsuz yansıdı. Tecrübeli futbolcu istediği görüntüden uzak kalırken, maç içerisinde iki kırılma anıyaşadı. İlk olarak 36. dakikada Caner'in direkten dönen topun takibinde kale önünde fırsatı kaçıran Lens, 44'te ise maçın kaderiyle oynadı.
Fenerbahçe'de Alper Potuk'un kırmızı kart gördüğü pozisyonun hemen akabinde kontra şansı yakalayan Kartal'da Lens topu çok iyi sürdü. Dış tarafta Negredo ve Talisca bomboş iken pas çıkarmayıp şut deneyen yıldız futbolcu, çok net bir golden takımını etti.
Dönüşünde de sarı-lacivertliler 2. golü bulunca işler karıştı. Hem tribünlerden hem de kenar yönetiminden sitem başladı. Devre arasında da Şenol Güneş, pskilojik anlamda da zorlanan oyuncusunu kenara alıp, erken bir değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Skorun ve maçın gidişatını etkileyen, oyuncu değişikliğinde hocasını erken hamleye mecbur bırakan Lens, fazla motivasyonun kurbanı oldu.(Milliyet)
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:32
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Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'i devirdi
Toplam 1
Yorum
Tufan ayvalık Onlar kahraman onlar FENERİN TÜRKİYE nin yüz akı onlar dağılmış piyasada çekilmiş başkanımız aziz yıldırımın can simidi ama nafile
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Fellaini transferinde flaş gelişme!
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Bence Besiktasa Gerek Yok Bize 10 Numara lazim Tolgay,Medel,Atiba Var Bile
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Quaresma, Fenerbahçe maçlarında sakin kalamıyor
Toplam 21
Yorum
Tufan ayvalık Bu adam sarı laciverti görünce kuduruyor saldırıyor araştırın soruşturun bir sebebi vardır tedavi edilsin iyi futbolcu piskopatlığı olmasa
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