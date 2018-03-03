Lens'i aşırı motivasyon yaktı! – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Lens'i aşırı motivasyon yaktı!

    Lens'i aşırı motivasyon yaktı!

    'ta zorlu derbisi sonrası en fazla konuşulan isimlerden biri oldu. 'in Kupa derbisinde ilk 11'de şans verdiği Hollandalı futbolcu, eski takımına karşı ayrı bir motivasyonla oynadı.

    Sezon başından beri istediği performansı sergileyemeyen Lens, hem derbisini fırsat gördü hem de eski takımına karşı özel bir mücadeleye çıktı.

    Ancak bu durum Lens'in oyununa olumsuz yansıdı. Tecrübeli futbolcu istediği görüntüden uzak kalırken, maç içerisinde iki kırılma anıyaşadı. İlk olarak 36. dakikada Caner'in direkten dönen topun takibinde kale önünde fırsatı kaçıran Lens, 44'te ise maçın kaderiyle oynadı.

    Fenerbahçe'de 'un kırmızı kart gördüğü pozisyonun hemen akabinde kontra şansı yakalayan 'da Lens topu çok iyi sürdü. Dış tarafta ve bomboş iken pas çıkarmayıp şut deneyen yıldız futbolcu, çok net bir golden takımını etti.

    Dönüşünde de sarı-lacivertliler 2. golü bulunca işler karıştı. Hem tribünlerden hem de kenar yönetiminden sitem başladı. Devre arasında da , pskilojik anlamda da zorlanan oyuncusunu kenara alıp, erken bir değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Skorun ve maçın gidişatını etkileyen, oyuncu değişikliğinde hocasını erken hamleye mecbur bırakan Lens, fazla motivasyonun kurbanı oldu.(Milliyet)

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:32
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