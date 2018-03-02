PFDK sevkleri açıklandı! Quaresma...

MİNİMUM 7 MAÇ CEZA ALACAK

Ricardo Quaresma'nın sevk edildiği maddelere göre kural dışı hareketten minimum 2 maç, saldırıdan ise minimum 5 maç ceza alacak. Bu sayı PFDK'nın yapacağı değerlendirmeye göre artabilir. Ek olarak bahsi geçen maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maçı daha kaçıracak olan Quaresma, Tahkim Kurulu bir indirime gitmezse minimum 8 maçta takımını yalnız bırakacak.



G.SARAY MAÇINI YETİŞECEK Mİ?

PFDK, cezayı tabandan verirse 8 maçı kaçıracak olan Quaresma, cezasının 7'sini ligde birini de Ziraat Türkiye Kupası rövanşında çekecek ve Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray maçına yetişebilecek. PFDK'nın Portekizli futbolcuya kaç maç ceza vereceği ve ardından Tahkim Kurulu'na yapılacak itiraz sonucunda cezanın düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. PFDK kararlarının perşembe günü açıklanması bekleniyor...



Quaresma'nın sevk edildiği 43. ve 44. madde şu şekilde:



MADDE 43 – KURAL DIŞI HAREKETLER

Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.



MADDE 44 – SALDIRI

(1) Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde;



(a) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,



İşte TFF'den yapılan o açıklama:



Hukuk Müşavirliği'nce 02.03.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 02.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 12/3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.