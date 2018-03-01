Talisca'ya büyük şok! Savcılık hareket geçti
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Talisca hakkında '6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair yasaya muhalefet' suçu kapsamında dava açıldı. Volkan Demirel hakkında ise aynı suç kapsamında takipsizlik kararı verildi.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat 2017 günü oynanan Türkiye Kupası maçında Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca ve Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel arasında yaşanan tartışmayla ilgili yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı.
Basın Suçları Savcısı Asım Ekren tarafından 'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun' çerçevesinde Anderson Talisca ile Volkan Demirel hakkında müşteki şüpheli sıfatıyla soruşturma başlatmıştı. Talisca'nın maç esnasında kaleci Volkan Demirel'e orta parmağını gösterdiği, ardından Volkan Demirel'in maç sonunda Talisca ile soyunma odası koridorunda tartıştığı iddia edilmişti.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:52
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Ali Koç iki isimle anlaştı! Seçimi kazanması halinde...
Toplam 3
Yorum
tekin ne alaka aykut kocaman 3 temmuz sürecinde ali koçla omuz omuza mücadele etmiş bir hoca ali koçun aykut hocadan kolay kolay vazgeçmez
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Yıldırım'dan Koç'un dev planına, karşı hamle!
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reis aziz yildirim cek git ya cek git yeter
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Beşiktaş, Fellaini'yi ezeli rakibine kaptırdı!
Toplam 5
Yorum
fikri temizel bizmkiler tavuk yumurta yapdığı zaman gıdaklar bizimkiler de aynı tavuk gibi bir futbolcu alacakları zaman dünyaya duyuruyorlar lar sonradad
Talisca'ya büyük şok! Savcılık hareket geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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