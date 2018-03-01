Beşiktaş yok artık dedirtti! 112 milyon TL'lik büyük fark – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    yok artık dedirtti! 112 milyon TL'lik büyük fark

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> yok artık dedirtti! 112 milyon TL'lik büyük fark

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Siyah Beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta ezeli rakibini 3-1 yendi.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:50
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