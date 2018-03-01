Beşiktaş yok artık dedirtti! 112 milyon TL'lik büyük fark
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Siyah Beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta ezeli rakibini 3-1 yendi.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:50
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Beşiktaş, Fellaini'yi ezeli rakibine kaptırdı!
Toplam 23
Yorum
gsli Bu adam da asamoah gibi oldu ha... bir galatasarayda bir değil, araya bazen bjk katıyorlar bir tane de fenerbahçe görmüştüm :)
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Savcılık, Tosic kararını verdi
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ hahahah maç var ya uğraşın uğraşın böyle devam yıpratıyorsunuz ama ne beşiktaşı ne bizleri sadece KENDİNİZİ ! BU ŞEKİLDE ZOR ÇOK ZOR!!!!!!!!
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Şenol Güneş'ten 6 değişiklik! Kadroda büyük sürpriz
Toplam 1
Yorum
UĞUR LENS TEN NE BEKLİYORSUN DA OYNATIYORSUN? TARAFTAR ŞENOL A TEPKİ GÖSTERMEKTE HAKLI
Beşiktaş yok artık dedirtti! 112 milyon TL'lik büyük fark haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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