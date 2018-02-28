Kızdığı zaman tutulmaz – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Kızdığı zaman tutulmaz

    Kızdığı zaman tutulmaz

    Portekiz basınına konuşan , “Ricardo’yu kızdırınca neler olacağını derbi maçında herkes gördü. O, dünyanın en iyilerinden biri” dedi

    'ın Portekizli yıldızı , vatandaşı 'yı yere göğe sığdıramadı. Önceki gün 35 yaşına basan ve pastasından ilk dilimi yakın dostu Q7'ye ikram eden tecrübeli stoper, Portekiz'den yapılan radyo bağlantısında çarpıcı ifadeler kullandı. Radio Rennasança'da yapılan sürpriz bağlantıda Pepe, ilk olarak vatandaşı Quaresma'nın performansıyla ilgili, "Ricardo'yu kızdırınca neler olacağını derbisinde herkes gördü. Bence Ricardo dünyanın en iyi 2-3 oyuncusundan birisi. Aslında bu gerçeğin herkes farkında. Onunla hem milli takımda hem de Beşiktaş'ta aynı formayı terletmek büyük keyif" yorumunu yaptı.

    ŞAMPİYONLUĞU SEVİYORUM
    PEPE, kendisine yöneltilen lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'yle ilgili sorulara da şu yanıtları verdi:
    Ben her zaman şampiyon takımlarda oynadım, Beşiktaş'a da şampiyon olduğu için geldim.
    Ligi'nin kalitesini, buraya geldikten sonra daha iyi anladım. Takım olarak savaşıyor, mücadele ediyoruz.
    Bu sezonda da şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz.
    Ayrıca Türkiye Kupası'nda da favoriyiz.
    Devler Ligi'nde ise 'e karşı kötü bir yenilgi aldık. Bayern ilk kez bir takıma 5 gol atmadı, başka takımlara da atacak.
    Umarım rövanşta işler farklı olur.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:15
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