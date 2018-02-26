Derbide 41 kişiye işlem yapıldı!
BEŞİKTAŞ ve Fenerbahçe futbol takımları arasında dün Vodafone Park'ta oynanan derbi maçı ile ilgili 41 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 41 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Polis ekipleri, 5 kişiye spor alanlarına bıçak ve torpil sokmaktan, 2 kişiye meşale sokmaktan, 12 kişiye meşale yakmaktan, 6 kişiye sahaya madde atmaktan, 2 kişiye küfürlü tezahürattan, 4 kişiye spor alanlarına usulsüz seyirci girişi, 7 kişiye spor alanlarında taşkınlık yapmak ve mala zarar vermek ile 3 kişiye de spor alanlarına alkollü giriş ve kolluk uyarılarına rağmen çıkmamak suçlarında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Kanununa muhalefet suçları kapsamında adli işlem başlattı.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:57
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Ne Quaresma ne medel... Derbinin yıldızı o
Toplam 9
Yorum
bjk Aynen Negredo Talisca yokken 10 numara pozisyonunda oynamalı.
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Vodafone Park'ta Ali Koç sürprizi
Toplam 10
Yorum
1907 Oooooo hayırlı isler!!! TEK BASKAN AZIZ BASKAN.
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 23
Yorum
7 maç canere verilen 7 maçlık ceza verenler buna da en az 7 maç ceza vermesi gerekiyor. herkesin görevini yapmasını bekliyoruz
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