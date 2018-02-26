Beşiktaş, Fenerbahçe hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    , hazırlıklarına başladı

    Beşiktaş, Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

    Ligde 'yi 3-1 mağlup eden , ezeli rakibiyle 1 Mart Perşembe günü oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Yarı Final ilk maçında ile sahasında karşılaşacak olan , derbi maçın hazırlıklarına başladı. Basına kapalı olarak yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, Fenerbahçe derbisinde forma giyen oyuncular salonda çalıştı. Dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idmanda, top kontrolü, pas çalışması, minyatür kale maç, dar alanda kontrol pas ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:11
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