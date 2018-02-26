Beşiktaş, Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Ligde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Beşiktaş, ezeli rakibiyle 1 Mart Perşembe günü oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:11
-
Fenerbahçe ara vermedi
Toplam 1
Yorum
Mert ister ara ver ister ara verme beşiktaşım sana bir ayarr verecek yine
-
Terim'in çılgın planı
Toplam 9
Yorum
akıllı yönetim olsa bernard,asamoah,uğur çiftçi ,soner aydoğdu serbest sezon sonu yapın ön anlaşma tolga selçuk yasin sinan latovlevici den çok daha kaliteliler
-
G.Saray'a transfer yasağı şoku!
Toplam 2
Yorum
sonuna kadar galatasaray oynamak istemeyeni zorla takımda nasıl tutacaksın ?
Beşiktaş, Fenerbahçe hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.