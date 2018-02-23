Güneş'ten bombardıman – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Güneş'ten bombardıman

    Güneş'ten bombardıman

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda B.Münih'e 5-0 yenilmelerinin üzüntüsünü yaşadıklarını, artık Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedeflerine odaklanacaklarını söyledi. Güneş, Almanya'da alınan farklı mağlubiyetin kendileri için hayal kırıklığı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bu yarışta başından itibaren takımımızı ve ülkemizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyoruz.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
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