Erol Kaynar'dan flaş Pepe iddiası

Beşiktaşlı eski yönetici Erol Kaynar, A Spor'da yayınlanan Futbol A programında çok önemli açıklamalarda bulundu.Beşiktaş yönetiminin sakin kalıp, ego savaşlarını kenara bırakması gerektiğini söyleyen Kaynar, "Öte yandan size şunu söyleyeyim. Pepe'nin Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile konuşup "Masaya yumruğunu vur." dediğini duydum." ifadelerini kullandı.