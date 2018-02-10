CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Atiba'ya yeni sözleşme

    Atiba'ya yeni sözleşme

    Siyah-beyazlılar, 'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Başkan 'ın Kanadalı yıldızla 1+1 yıllık sözlü anlaşmaya vardığı ifade edildi.

    yönetimi, yıllardır başarıyla siyah-beyazlı formayı giyen ve deneyimiyle takımı için önemli bir isim haline gelen Atiba'nın, sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmak için harekete geçti.

    Geçtiğimiz gün 35 yaşına giren Atiba ile görüşen Başkan 'ın, tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık sözlü anlaşma yaptığı öğrenildi. Tarafların resmi imzaları yakın zaman içerisinde atacağı kaydedildi.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atiba'ya yeni sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN