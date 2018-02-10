Atiba'ya yeni sözleşme

Beşiktaş yönetimi, yıllardır başarıyla siyah-beyazlı formayı giyen ve deneyimiyle takımı için önemli bir isim haline gelen Atiba'nın, sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmak için harekete geçti.



Geçtiğimiz gün 35 yaşına giren Atiba ile görüşen Başkan Fikret Orman'ın, tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık sözlü anlaşma yaptığı öğrenildi. Tarafların resmi imzaları yakın zaman içerisinde atacağı kaydedildi.