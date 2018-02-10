Atiba'ya yeni sözleşme
Siyah-beyazlılar, Atiba Hutchinson'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Başkan Fikret Orman'ın Kanadalı yıldızla 1+1 yıllık sözlü anlaşmaya vardığı ifade edildi.
Beşiktaş yönetimi, yıllardır başarıyla siyah-beyazlı formayı giyen ve deneyimiyle takımı için önemli bir isim haline gelen Atiba'nın, sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmak için harekete geçti.
Geçtiğimiz gün 35 yaşına giren Atiba ile görüşen Başkan Fikret Orman'ın, tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık sözlü anlaşma yaptığı öğrenildi. Tarafların resmi imzaları yakın zaman içerisinde atacağı kaydedildi.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:44
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RVP’den süper gol
Toplam 1
Yorum
bjkli helal sana uçan hollandalı hala fenere gol atıyorsun :)
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Oyuna gelme Hocam
Toplam 1
Yorum
bjkli iki güzel adam (hocam şu ozzy inadından vazgeç lütfen:) )
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‘Önümüzde hiçbir risk yok’
Toplam 1
Yorum
BJKLİ bizde öyle görüyoruz bizim içinde hiçbir risk yok hadi bakalım
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