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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    'ta ayrılık!

    Beşiktaş'ta ayrılık!

    'ta kadroda düşünülmeyen , 'e transfer oldu.

    , Spor Toto Süper Lig'in 2'nci devresi için lisans çıkartmadığı futbolcusu 'i Moldova takımlarından 'e kiraladı.

    Antalya'nın Belek beldesinde kamp yapan Sheriff Tiraspol resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada Aras Özbiliz'i Beşiktaş'tan kiraladığını duyurdu. Bu sabah yeni takımının kampına katılan ve arkadaşları ile tanışan oyuncunun akşam idmanına çıkacağı kaydedildi.



    Ayrıntılar birazdan...
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:08
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