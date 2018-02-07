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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    : "'tan ayrıldım, mutluyum"

    <a href="/index/mitrovic?id=057814d2-2162-4a38-9b8e-9b7d473647ad" class="" rel="tag">Mitrovic</a>: "<a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan ayrıldım, mutluyum"

    Beşiktaş'ın ara transferde Belçika Ligi lideri Club Brugge'e kiralık olarak gönderdiği Matej Mitrovic, kariyerindeki bu sürpriz değişikliği Hırvat basınına verdiği röportajda değerlendirdi.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:52
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