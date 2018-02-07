Beşiktaş'ın ara transferde Belçika Ligi lideri Club Brugge'e kiralık olarak gönderdiği Matej Mitrovic, kariyerindeki bu sürpriz değişikliği Hırvat basınına verdiği röportajda değerlendirdi.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:52
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Beşiktaş'ta divan 24 Şubat'ta toplanıyor
Toplam 1
Yorum
sportmen Geleceği olan bir futbolcuydu.Takıma kazandırılmalıydı.
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Kriz büyüyor
Toplam 27
Yorum
sportmen FB nin şampiyonluk için kadrosu yeterli diyen Aykut şimdi neden ağlıyor.Fazla küçülmeden bıraksın.
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Mustafa Pektemek, ligde formayı zorluyor
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 LARİNİ DE ARADA DEĞERLENDİR İKİNCİ YARILARDA HOCA..TAKIMA ISINSIN..
Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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