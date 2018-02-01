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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Ön protokol imzalandı... Sezon sonu geliyor

    Ön protokol imzalandı... Sezon sonu geliyor

    Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosnu güçlendiren Beşiktaş gelecek sezonun planlarını şimdiden uygulamaya koydu.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:22
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