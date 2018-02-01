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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Herkes o anı konuştu! Cenk'in kulübedeki o hali...

    Herkes o anı konuştu! Cenk'in kulübedeki o hali...

    Eveerton ile Leicester City karşı karşıya geldi. Yeni transfer Theo Walcott attığı 2 golle takıman galibiyeti getiren isim oldu.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:16
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