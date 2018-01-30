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    30 Ocak 2018, Salı
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    Beşiktaş 10. galibiyetini aldı

    Beşiktaş 10. galibiyetini aldı

    Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. hafta mücadelesinde lider , Almanya'nın Telekom Baskets takımını 95-79 yendi. Bu sonuçla, siyah-beyazlılar gruptaki 10. galibiyetini alırken, Telekom Baskets sahadan 9. kez mağlup ayrıldı.

    Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 4. dakikasını Telekom Baskets, 8-6 önde geçti. , hücumda tempoyu yakalayamazken konuk ekip, Mayo'nun art arda bulduğu 3 sayılık basketlerle ilk çeyreği 19-16 üstünlükle tamamladı.

    İkinci periyotta Strawberry, Diebler ve Kenan Sipahi'nin basketleriyle hücumda ritmini bulan siyah-beyazlılar, 15. dakikayı 31-25 önde geçti. , Telekom Baskets karşısında soyunma odasına da 39-37 önde gitti.

    İkinci yarıya Adams ve Diebler'in dış atışlarıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, rakibi önünde 27. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 59-49. Kenan Sipahi ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, üçüncü periyodu 66-56 önde bitirdi.

    İki takım son periyoda kolay sayılar bularak başladı. Beşiktaş Sompo Japan; Clark, Strawberry ve Adams'ın sayılarıyla 37. dakikaya 85-73 önde girdi. Karşılaşmanın sonlarına doğru farkı iyice açan siyah-beyazlılar, Telekom Baskets'i 95-79 mağlup etti.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:20
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