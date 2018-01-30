İşte Beşiktaş'ın golü! Pektemek 3'üncü denemede golü buldu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Siyah-beyazlılar 21. dakikada Mustafa Pektemek'in golüyle 1-0 öne geçti. Eski kulübüne karşı golünü atan Pektemek, golden sonra asker selamı vererek Afrin'deki Mehmetçik'e destek mesajı gönderdi.
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