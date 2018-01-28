Messi, Beşiktaş'a şans tanımadı!
Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, verdiği röportajda Bayern Münih hakkında iddialı konuştu. İşte Messi'nin Neymar'ın ayrılığı, Ronaldo ile arasındaki ilişki, Real Madrid'deki kriz, Şampiyonlar Ligi ve aile ile ilgili görüşleri....
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:01
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Aminu iddiası
Toplam 2
Yorum
celal ndıyae alınırken keske umar ı alsalardı onu ıkye katlar dıye yazmıstım umarım haber cıddı dır tekrar edıyorum 1 yılsonra ndyıae yı ıkıy
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Atiba'nın pas rekorunu egale eden Aslan!
Toplam 1
Yorum
BAŞARILAR DENAYER SAHANIN EN İYİSİ DENAYER Dİ. KENDİSİNİ TEBRİK EDİYOR BAŞARILARININ DAİM OLMASINI DİLİYORUZ. KENDİSİ GS YA ÇOK YAKIŞIYOR.
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Gol ümidi Fernandao
Toplam 1
Yorum
ZOOR ORTA SAHA BERBAAT...VALBUENA GEMİLERİ YAKTI...ZOOR.
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