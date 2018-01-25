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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    , Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için Kulübü Başkanı 'a destek verileceğini açıkladı.

    Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı , AA muhabirine yaptığı açıklamada vakıf başkanlığı seçiminde kulüp olarak 'a destek verecekleri belirtti.

    Kulüpler Birliği Vakfı olağanüstü seçiminde, Avrupa'da başarıyla mücadele eden bir takımın başkanlığını yapma tecrübeleri de kazanan 'ın yanında olacaklarını ifade eden Cavcav, Başkanı'nın Türk futbolunun marka değerini yükselteceğine gönülden inandığını vurguladı.

    , Fikret Orman'ın vakfı en iyi noktalara taşıyacağından emin olduklarını da sözlerine ekledi.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:40
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