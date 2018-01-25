Gençlerbirliği'nden Fikret Orman'a destek
Gençlerbirliği, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a destek verileceğini açıkladı.
Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada vakıf başkanlığı seçiminde kulüp olarak Fikret Orman'a destek verecekleri belirtti.
Kulüpler Birliği Vakfı olağanüstü seçiminde, Avrupa'da başarıyla mücadele eden bir takımın başkanlığını yapma tecrübeleri de kazanan Fikret Orman'ın yanında olacaklarını ifade eden Cavcav, Beşiktaş Başkanı'nın Türk futbolunun marka değerini yükselteceğine gönülden inandığını vurguladı.
Murat Cavcav, Fikret Orman'ın vakfı en iyi noktalara taşıyacağından emin olduklarını da sözlerine ekledi.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:40
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Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
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orhan tff yine iş başında skandalları izleyin maç zamanı
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Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 51
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KaradenizSamsun Yazıklar olsun ilk macta fb-bjk macında bjk katleden hakemi maca verdiler 40 bin seyirciyi germek için hata yaparsa FEDERASYON HESABINI ÖDER
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Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 51
Yorum
Serdar fenerbahçenin kadrolu hakemi...
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