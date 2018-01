Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Vida, sezon sonuna kadar en üst düzeyde mücadele vereceklerinin altını çizerek, "En iyi olduğumuzu sahada göstereceğiz. Vodafone Park'ta oynamak için sabırsızlanıyorum. Evimizdeki ikinci yarının ilk maçından mutlu ayrılacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımızın enerjisini görmek istiyorum. Beşiktaş taraftarı inanılmaz. Fazla söze gerek yok." ifadelerini kullandı.

Hırvat oyuncu, siyah-beyazlı takımın bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Antalya kampı hızlı ve güzel geçti. Takıma çabuk adapte oldum. Beşiktaş'ın çok büyük bir aile olduğunu gördüm. Kendimi uzun yıllardır burada oynamış gibi hissettim. Takım arkadaşlarım çok iyi insanlar. Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı takım ile çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrılmasının önemli olduğunu aktaran Vida, "İlk maçım iyi geçti diyebilirim. Elimden gelen her şeyi vermeye çalışacağım. Zamanla daha iyi olacağımı düşünüyorum. Yeni arkadaşlarımın oyununa uyum sağlamak için zaman gerekir, şu an her şey yolunda. Süper Lig çok güçlü. Ukrayna Ligi de çok güçlüydü. Burada tempo yüksek." sözlerine yer verdi.

İstanbul'un inanılmaz bir şehir olduğunu ifade eden Vida, ailesi geldikten sonra kente daha fazla alışacağını vurgulayarak, teknik direktör Şenol Güneş ve takım arkadaşlarını tek kelime ile şöyle anlattı:

"Şenol Güneş 'Beyefendi', Pepe 'Şampiyon', Mitrovic 'Geleceğin Oyuncusu', Quaresma 'Rüzgar' ve Negredo 'Güçlü.'"