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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Özkahya yönetecek

    Özkahya yönetecek
    Beşiktaş, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda ile karşılaşacak. Pazar günü 19.00'da oynanacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kemal Yılmaz yapacak.
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:09
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