Özkahya yönetecek
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:09
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Trabzonspor’da sakatlık şoku
Toplam 2
Yorum
mustafa emuce sakat olsa ne olmasa ne zaten boş oyuncu
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Ertuğrul Sağlam, İran yolcusu
Toplam 8
Yorum
mamala44 bursaspor maçına 2 gün kalmış,kimseye haber vermeden gece İstanbul uçagı ile kaçan varmı? .önce insan ,adam olucaksın .
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G.Saray taraftarından Arda Turan hazırlığı!
Toplam 17
Yorum
NeDesemBİlemedim Gs istedi de mi gelmedi adam. Kendi teknik direktörleri istemiyor. Gelmişler trip atıyorlar.
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