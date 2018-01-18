Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik çalışması basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular, antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının ardından antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-Beyazlı ekip Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:35
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Larin rest çekti!
Toplam 6
Yorum
para 500bin euro verin gitsin.. Larin'in maaşından düşün. milosevic, franco, mitrovice benzemez inşallah.
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UEFA açıkladı: Türk Kulüplerinin borçları yükseliyor
Toplam 1
Yorum
korhan taraftar geliri tabi olmaz. Halk 10 saat çalışıyor. Üstüne aldıgı para ortada. Bir de kalkıp maça mı gidecek?
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Lucescu genç yetenek için Almanya'ya gitti
Toplam 1
Yorum
korhan Almanya da olmasa alt yapıdan oyuncu çıkmayacak valla.
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