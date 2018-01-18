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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    , kondisyon ve taktik çalıştı

    Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

    'in 18'inci haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

    Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik çalışması basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

    karşılaşmasında forma giyen oyuncular, antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının ardından antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

    Siyah-Beyazlı ekip maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:35
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