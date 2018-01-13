Hepsini mi alalım?
“Devre arası transfer kolay değil. Dünyada ne kadar forvet varsa hepsi bize önerildi... Ne yapalım, hepsini mi alalım?”
CENK'E GÜVENİYORUZ
AHMET Çebi, kendisine yöneltilen, "Beşiktaş, Cenk'i arar mı?" sorusuna, "İnşallah Cenk Tosun bizi aramaz, biz de Cenk'i aramayız. Cenk orada, biz de burada başarılı oluruz. Cenk çok hırslıdır, isteklidir. Amaçları doğrultusunda devam eden bir oyuncudur. Biz de kulüp olarak öyleyiz" yorumunu yaptı. Tecrübeli yönetici, bonuslarla birlikte 28 milyon euro'luk transfer bedeli için de şu yorumu yaptı: "Görüşmelere 15-20 milyon euro ile başlandı sonra buralara gelindi. Sonuçta 22 milyon euro + bonuslar + %7,5 gibi satış opsiyonu aldık. Bonusların gerçekleşmesi lazım ama biz oyuncumuza güveniyoruz, yarısı bile olsa kardır."
ŞANSLAR EŞİT
İKİNCİ Başkan Çebi, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih eşleşmesi için, "Alman temsilcinin şansı ne kadar ise, bizim de şansımız o kadar" yorumunu yaptı. Çebi, sözlerini şöyle tamamladı: "Futbolculara gidin kulüp bulun demeyiz. Gelen-giden oluyor ama bize ve futbolcumuza şartlar uyacak, ancak öyle transfer olur. Şu an için zorunlu olarak gidecek isim yok, futbolcunun geleceği için olabilir. Arda Turan'ı beğenmemek mümkün mü ama planlamamız içinde Arda gündeme gelmedi. Beşiktaş bu yıl 40-50 milyon euro arasında Şampiyonlar Ligi'nden katkı aldı. Hiç olmadığını düşünsenize, kaynaklar çok önemli! Basketboldaki başarıyı da alkışlamamız gerekiyor."
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:52
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İspanya’dan Gameiro iddiası geldi
Toplam 1
Yorum
besiktask At madridden alsak alsak ancak fernando torres'i alırız. Zaten var bitane elimizde patladi ptlayacak. En iyisi Ların- Babacar veya Kabananga
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Umutlar Ozan’da
Toplam 1
Yorum
adam olsaydın katarda kızlarla gezersin artık............))))
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Son Kartal Larin
Toplam 4
Yorum
Beşiktaş 1903 Başkan bununla beraber birde Junior Kabananga yıda alırsan süper olur.
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