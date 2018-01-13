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HEPSİ
    13 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Hepsini mi alalım?

    Hepsini mi alalım?

    “Devre arası transfer kolay değil. Dünyada ne kadar forvet varsa hepsi bize önerildi... Ne yapalım, hepsini mi alalım?”

    İkinci Başkanı , Radyospor'dan Özgür Sancar'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi, devre arasında transfer yapmanın hiç kolay olmadığını belirterek, "Dünyada ne kadar forvet varsa hepsi bize önerildi. Ne yapalım, hepsini mi alalım? Transfer döneminde herkes konuşur ama imza atıldığı anda iş gerçek olur. Beşiktaş'ın birkaç planı var. Koşullara göre transfer yapabilir de yapmayabilir de" yorumunu yaptı. Çebi, Orlando City'de forma giyen Larin isminin ön palana çıktığını belirterek, "Doğru ama Larin transferinde henüz biten bir şey yok. Hayırlısı ise olsun. Cenk mesela, bir proje idi. Larin yine böyle bir proje olarak düşünülebilir" dedi.

    CENK'E GÜVENİYORUZ
    AHMET Çebi, kendisine yöneltilen, "Beşiktaş, Cenk'i arar mı?" sorusuna, "İnşallah bizi aramaz, biz de Cenk'i aramayız. Cenk orada, biz de burada başarılı oluruz. Cenk çok hırslıdır, isteklidir. Amaçları doğrultusunda devam eden bir oyuncudur. Biz de kulüp olarak öyleyiz" yorumunu yaptı. Tecrübeli yönetici, bonuslarla birlikte 28 milyon euro'luk transfer bedeli için de şu yorumu yaptı: "Görüşmelere 15-20 milyon euro ile başlandı sonra buralara gelindi. Sonuçta 22 milyon euro + bonuslar + %7,5 gibi satış opsiyonu aldık. Bonusların gerçekleşmesi lazım ama biz oyuncumuza güveniyoruz, yarısı bile olsa kardır."

    ŞANSLAR EŞİT
    İKİNCİ Başkan Çebi, Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmesi için, "Alman temsilcinin şansı ne kadar ise, bizim de şansımız o kadar" yorumunu yaptı. Çebi, sözlerini şöyle tamamladı: "Futbolculara gidin kulüp bulun demeyiz. Gelen-giden oluyor ama bize ve futbolcumuza şartlar uyacak, ancak öyle transfer olur. Şu an için zorunlu olarak gidecek isim yok, futbolcunun geleceği için olabilir. 'ı beğenmemek mümkün mü ama planlamamız içinde Arda gündeme gelmedi. Beşiktaş bu yıl 40-50 milyon euro arasında Şampiyonlar Ligi'nden katkı aldı. Hiç olmadığını düşünsenize, kaynaklar çok önemli! Basketboldaki başarıyı da alkışlamamız gerekiyor."
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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