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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Balotelli beklemede

    Balotelli beklemede
    Uzun süredir adı gündemden düşmeyen konusu da masadaki bir başka seçenek.. 'a gelmeye hazır olan İtalyan forvet, teknik patron Güneş kabul ederse Negredo'dan 400 bin euro daha ucuza oynayacak. Senelik 4 milyon euro talep eden ve Devler Ligi'nde devam eden bir takımın kendisini istemesi durumunda bonservisini bedelsiz olarak alacağını söyleyen Balotelli için Beşiktaş bonservis ödemeyecek, imza parası vermeyecek.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:11
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